Nach mehreren Fällen am Donnerstag, sind der Polizei auch für Freitag wieder Taschendiebstähle in Ludwigshafen gemeldet worden. So berichtete ein aufmerksamer 16-Jähriger, dass zwei Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren um 15 Uhr den Geldbeutel aus dem Rucksack einer 59-Jährigen nahmen. Die Ludwigshafenerin stand an der Bushaltestelle auf Höhe der Rhein-Galerie. Die Mädchen gingen laut dem Zeugen in das Einkaufszentrum. Polizeibeamte konnten anschließend eine zu Fuß flüchtende weibliche Person am Ludwigsplatz stellen und kontrollieren. Inwieweit diese an der Tat beteiligt war, muss laut Polizei noch geklärt werden. Der Schaden liegt bei 600 Euro. Auch einer 20-Jährigen wurde am Freitag die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Tat geschah zwischen 12.15 und 12.45 Uhr in der Rhein-Galerie. Hier liegt der Schaden bei etwa 200 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, wird laut Polizei noch geprüft. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0621 963-2122 entgegengenommen. Am Donnerstag hatte es neben einem weiteren Fall in der Rhein-Galerie auch mehrere Fälle von Taschendiebstahl in unterschiedlichen Stadtteilen gegeben.