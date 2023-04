Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Haftstrafen hat das Landgericht Mannheim am Dienstag vier Familienmitglieder verurteilt, die zwischen Juli 2020 und ihrer Verhaftung im Januar 2022 an den Hauptbahnhöfen in Mannheim, Nürnberg und Karlsruhe als Taschendiebe unterwegs waren.

Das Strafmaß, das vom Vorsitzenden Richter Joachim Bock verkündet wurde, lag dabei zwischen einer 22-monatigen Jugendstrafe und drei Jahren und zwei Monaten. Alle vier Angeklagten hatten im Prozessverlauf