In der Ludwigshafener Innenstadt ist es zuletzt vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen, deshalb verstärkte die Polizeiwache Oggersheim bereits im März ihre Präventionsarbeit, um Bürger besser zu schützen. Die Inspektion Ludwigshafen 1 greift das Thema nun erneut auf und bringt mittels Sprühkreide gut sichtbare Warnhinweise auf Gehwegen in der Südlichen Innenstadt an. Um zusätzlich mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, gibt es am Samstag, 16. Mai, ab 13.30 Uhr einen Präventionsstand der Polizei auf dem Platz der Deutschen Einheit (Rhein-Galerie). Dort sollen Interessierte sowohl visuell als auch im persönlichen Dialog für die Gefahren des Taschendiebstahls sensibilisiert werden, und es gibt Tipps, wie sie sich wirksam schützen können.