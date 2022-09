Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl haben sich laut Polizei am Dienstag in der Stadt ereignet. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 64-Jährige in einem Discounter in der Ludwigstraße (Mitte) Lebensmittel kaufen. Ihre Handtasche hängte sie an ihren Einkaufswagen. Später bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Tasche entwendet worden war.

Aus dem Fahrradkorb gestohlen

In einem Kiosk in der Hauptstraße (Rheingönheim) erledigte ein 77-Jähriger gegen 16 Uhr ebenfalls einen Einkauf. Beim Wegfahren legte er seinen Einkaufsbeutel mitsamt Geldbörse in seinen Fahrradkorb. Vermutlich wurde der Beutel in der Zeit zwischen Aufsteigen und Wegfahren gestohlen. In beiden Fällen befanden sich sowohl Bargeld als auch diverse Karten und Ausweise in den Geldbeuteln. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.