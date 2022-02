Die Polizei warnt vor Taschendieben in der Mannheimer Innenstadt. Am Samstag verzeichnete die Polizei mehrere Fälle. So wurde einer 46-jährigen Frau in einem Schuhgeschäft im Quadrat O 6 aus deren Handtasche die Geldbörse mit Bargeld, Scheckkarten und einem Schlüssel gestohlen. Einer 81-jährigen Frau wurde in der Innenstadt ebenfalls der Geldbeutel entwendet. In einem Einkaufsladen im Quadrat wurde einer 49-jährigen Frau aus der körpernah getragenen Handtasche ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Hinweise auf die Täter an die Polizei unter Telefon 0621/174-3310.