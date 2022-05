Ein 81-Jähriger ist am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf dem Berliner Platz bestohlen geworden. Laut Polizei wurde er von einem Passanten angesprochen und nach dem Weg gefragt. Der Senior habe ihn an einen Infostand verwiesen und sei dann weitergegangen. Erst kurze Zeit später sei ihm aufgefallen, dass seine Geldbörse verschwunden war. Der Unbekannte, der mit Akzent sprach, wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kräftige Statur, helle, stoppelige Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621-963-1500.