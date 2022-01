Nach einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Oderstraße (Oggersheim) sucht die Polizei Zeugen. Als eine 35-Jährige dort am Montag um 19 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie laut Polizei, dass ihre Handtasche, die sie in ihren Kinderwagen gelegt hatte, gestohlen worden war. In der Tasche waren mehreren Hundert Euro Bargeld und ein Handy. Um 22 Uhr wurde die Handtasche auf dem Fußgängerweg in der Oggersheimer Josef-Huber-Straße gefunden. Bis auf das Bargeld befand sich laut Polizei noch alles in der Tasche. Hinweise zu den Tätern unter Telefon 0621 963-2403.