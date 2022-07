Das Tarpanpaar im Wildpark Rheingönheim hat am 5. Juli Nachwuchs bekommen. „Die junge Stute macht einen putzmunteren Eindruck und stakst auf seinen unverhältnismäßig langen Beinen durch das Gehege, um die Welt kennenzulernen“, berichten die Tierpfleger. Wegen eines möglichen Inzests soll das einjährige Hengstfohlen aus dem vorigen Jahr nach einer Mitteilung der Stadt bald abgegeben werden. Bis in das Mittelalter bevölkerten die grauen Waldwildpferde die Wälder Mitteleuropas. Durch Rückzüchtungsversuche im Tierpark Hellabrunn in München gelang es, 1933 ein Pferd zu züchten, welches dem ursprünglichen Tarpan sehr ähnlich sah.