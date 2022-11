Zu einer Großdemonstration, zu der die IG Metall aufgerufen hat, werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Hintergrund ist der Tarifstreit in der Metall- und Elektro-Industrie. In zwei Demonstrationszügen von Daimler Truck und John Deere marschieren die Arbeitnehmer zur Kundgebung auf dem Marktplatz. Einen Tag später gehen die Verhandlungen in die fünfte Runde. Bislang hätten die Arbeitgeber kein faires Angebot vorgelegt, so die IG Metall. Sie fordert acht Prozent mehr Lohn und Gehalt mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Demonstration hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in Mannheim. Während der Veranstaltung sind nach Angaben der Stadt zwischen 10 und 12 mehrere Straßen gesperrt. Zwei Demonstrationszüge machen sich auf den Weg in die Innenstadt. Um 10.30 Uhr sammeln sich die Teilnehmer in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Der Zug zieht sich laut Stadt von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße über die Akazienstraße, Waldhofstraße, Meßplatz, Dammstraße, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel und Breite Straße bis zum Marktplatz. Um 11 Uhr schließen sich in der Carl-Benz-Straße weitere Teilnehmer an. Ebenfalls um 10.30 Uhr sammelt sich eine weitere Gruppe in der Lindenhofstraße. Ab 10.45 Uhr zieht dieser Demonstrationszug von der Lindenhofstraße über die Emil-Heckel-Straße und Meerfeldstraße bis zum Victoria-Turm, von dort weiter über die Überführung (Helmut-Schmidt-Brücke), im weiteren Verlauf zwischen L13 und L5 bis zur Bismarckstraße, danach nach links weiter bis zur Breiten Straße, dort nach rechts bis zum Marktplatz.