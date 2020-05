Die Targobank in Ludwigshafen kann nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurückblicken. Insbesondere beim Geschäft mit Konsumentenkrediten konnte das Geldinstitut deutliche Zuwächse verzeichnen. Die Bank sieht sich daher gut gerüstet für die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Die Targobank will auch weiterhin den Kontakt zwischen Bankmitarbeitern und Kunden in den Filialen auf ein Minimum reduzieren. „Wir werden unseren Geschäftsbetrieb mit strengen Hygienemaßnahmen begleiten“, sagt Kim Martin Sautner, Filialleiter in Ludwigshafen. Die Geschäftsbilanz der Filiale sei positiv.

Bis zum Jahresende seien Konsumentenkredite über 56,1 Millionen Euro vergeben worden – ein Plus von rund zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf sehr hohem Niveau“, bilanziert Filialleiter Sautner. Auch das Angebot für Geschäftskunden habe ausgebaut werden können, heißt es weiter in einer Mitteilung der Bank.

Trotz weniger Zinsen wird gespart

Ungeachtet der Niedrigzinsphase stiegen die Spareinlagen der Kunden in Ludwigshafen um vier Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um vier Prozent auf 21,6 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden in Ludwigshafen 12,1 Millionen Euro angelegt – ein Zuwachs von 22 Prozent. „Alternative Anlageformen waren im vergangenen Jahr stark nachgefragt. In Ludwigshafen konnten wir unser Depotvolumen um 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro ausbauen“, sagt Sautner. Insbesondere Sparpläne seien bei den Kunden besonders beliebt gewesen. „Zudem konnten wir feststellen, dass die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Fonds angezogen hat – unser Angebot in diesem Bereich haben wir deshalb deutlich ausgebaut“, so Sautner. In Ludwigshafen betreut die Targobank rund 12.700 Kunden und führt 4900 Girokonten.

Die Targobank hat 50 Standorte und 7500 Mitarbeiter in Deutschland. Hauptsitz ist Düsseldorf. Die Bank betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden und verzeichnete 2019 mit einem Vorsteuergewinn von 527 Millionen Euro das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Übernahme durch die Crédit Mutuel Alliance Fédérale 2008.