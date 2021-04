Die Targobank in Ludwigshafen legt trotz der Corona-Pandemie eine positive Geschäftsbilanz für das vergangene Jahr vor. So sei die Nachfrage bei den knapp 13.000 Kunden in Ludwigshafen nach Krediten und Geldanlagen gestiegen.

Nach einem guten Start habe der Corona-bedingte erste Lockdown im Frühjahr negative Auswirkungen auf die Geschäftsbilanz gehabt. Der Kundenverkehr in den Filialen wurde für mehrere Wochen nahezu komplett ausgesetzt. „Im weiteren Jahresverlauf konnten wir den Filialbetrieb mit einem strengen Schutz- und Hygienekonzept dann sukzessive wieder hochfahren“, so Christian Stevens, Filialleiter in Ludwigshafen.

Ab dem Sommer habe das Geschäft wieder ordentlich zugelegt, bilanziert die Bank weiter in einer Mitteilung. Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten habe es deutliche Zuwächse gegeben: Zum Stichtag 31. Dezember belief sich demnach das Kreditvolumen auf rund 62,9 Millionen Euro – ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. „Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich zum Jahresende wieder auf Vorkrisenniveau“, sagt Filialleiter Stevens. Auch der Geschäftskundenbereich habe sich erholt.

Spareinlagen um neun Prozent gestiegen

Ungeachtet der auch 2020 anhaltenden Niedrigzinsphase seien auch die Spareinlagen in Ludwigshafen im vergangenen Jahr um neun Prozent auf acht Millionen Euro gestiegen. Das Volumen der Tagesgelder sei um zwei Prozent auf 22,2 Millionen Euro gewachsen. Stark nachgefragt von den Kunden seien auch alternative Anlageformen wie Fonds und Sparpläne. „Unser Depotvolumen konnten wir um sechs Prozent auf 119,3 Millionen Euro ausbauen“, sagt Stevens. Insbesondere Sparpläne seien bei den Kunden immer beliebter.

In Ludwigshafen betreute die Targobank zum Jahresende 12.900 Kunden und führte 5000 Girokonten. Sie ist eine Tochter der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale und in 253 deutschen Städten vertreten.