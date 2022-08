Trotz Krisen und Inflation blickt die Targobank in Ludwigshafen nach eigenen Angaben auf eine geschäftlich erfolgreiche erste Jahreshälfte zurück. Vor allem mehr Kredite wurden nachgefragt.

Wie die Bank mitteilt, sei die Nachfrage nach Finanzierungslösungen stark gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni belief sich das Kreditvolumen in Ludwigshafen auf 74 Millionen Euro – ein Plus von sieben Prozent seit Jahresbeginn. Rund 14.800 Kunden hat die Targobank in Ludwigshafen. Auch die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge seien weiterhin von hohem Interesse für die Kunden. Insbesondere Sparpläne, vor allem in ETFs, also in Fonds, die einen ganzen Index abbilden, würden häufig nachgefragt. Zudem habe das Interesse an Anlageprodukten, die besonders Aspekte des Klima- und Umweltschutzes berücksichtigen, erneut zugenommen. Ungebrochen sei der Trend zum Online-Banking. Bei Finanzierungen und Geldanlagen werde aber die persönliche Beratung in der Bank vorgezogen, sagt Christian Stevens, Filialleiter in Ludwigshafen. Deswegen würden seit April Beratungsgespräche über die regulären Öffnungszeiten hinaus angeboten.