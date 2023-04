Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tanzstücke nur auf Musik von Komponistinnen – Sascha Koal, Leiter des Theater Felina-Areal in Mannheim, ist selbst begeistert von seinem neuen Programm „Free Dance over Female Tunes“. Mehr als 700 Audiodateien hat er nach eigener Aussage gesammelt und an die Tanzszene weitergegeben. Zukünftig möchte er seinen neuen Wurf jedes Jahr anlässlich des Weltfrauentags auf den Spielplan setzen.

Sein Vorstoß könnte ein wichtiger Impuls in Sachen kultureller Bildung werden. Denn man hörte und sah tatsächlich am Sonntagabend noch genauer hin. Dass es Komponistinnen