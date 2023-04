Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat besonders Sportarten getroffen, in denen Kontakt und Nähe eine große Rolle spielen − etwa das Tanzen. Die ehemaligen Turniertänzer und jetzigen Trainer Yvonne und Timo Weiß erklären, wie sie die vergangenen Monate überbrückt haben und was inzwischen im Training wieder möglich ist.