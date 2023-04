Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Unterwegs Theater veranstaltet allein, ohne den coronabedingt verhinderten Partner des Theaters der Stadt Heidelberg, in diesem Jahr die Heidelberger Tanzbiennale. Los geht es am kommenden Mittwoch in der Hebelhalle . Bis 1. August wird dann die gesamte Palette des zeitgenössischen Tanzes gezeigt.

Zwei ungleiche Partner haben in der Vergangenheit das Profil der Heidelberger Tanzbiennale geprägt: das große Theater der Stadt Heidelberg und das kleine Unterwegs Theater, das allerdings mit der Hebelhalle