Lange war das Schicksal der Tanzbiennale Heidelberg ungewiss: verschoben, aufgehoben, an die Situation angepasst? Es wird sie geben, zeitversetzt in zwei Teilen, light und digital. Intendant Holger Schultze und Ballettchef Iván Pérez haben das für den 4. bis 6. Juni geplante Programm vorgestellt.

Seit 2014 organisieren das Heidelberger Stadttheater und das Unterwegstheater in einer wunderbaren Freundschaft zwischen Festen und Freien das Festival gemeinsam. Doch bei diesem um ein Jahr verspäteten vierten Festival gehen sie getrennte Wege. Während beim Unterwegstheater die Tanzbiennale Light zu Ende geht, wird sie beim Theater erst anfangen. „Wo wir zusammen sitzen sollten, wollten, müssten, laufen wir jetzt zwei Jahre parallel“, erklärte Holger Schultze. Das habe in der großen Planungsunsicherheit rein organisatorische Gründe. „Wir werden die Tanzallianz mit dem Unterwegstheater fortführen, Wir unterstützen die freie Szene, wo wir können, und werden weiter mit ihr kooperieren. “

Produktionen aus der Umgebung

„Every Body Can Dance“ heißt das Motto der Biennale. Anders als ursprünglich vorgesehen, sind keine internationalen Gäste eingeladen. Das Theater beschränkt sich auf das heimische Umfeld. Statt Tanz auf der Bühne gibt es Filme, die teils vorgefertigt sind, teils live gestreamt werden. Mit seinen digitalen Angeboten habe das Theater Heidelberg auch große Aufmerksamkeit erreicht, führte der Intendant aus. Man sei auf der Suche nach digitalen Formaten, denn, zeigte er sich überzeugt: „Festivals werden in Zukunft von Mischformen bestimmt sein.“

Regionale Leistungsschau

Am Ende des Festivals Light am 6. Juni steht mit der Tanz-Gala Baden-Württemberg eine regionale Leistungsschau an. Beiträge kommen aus den großen Häusern in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, vom Ballett Theater Pforzheim, Theater Ulm, Unterwegstheater und Nostos Theater in Heidelberg, Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart. Mehrere Mitglieder des hauseigenen Dance Theatre Heidelberg stellen in einem Sonderprogramm „Freiraum Film“ eigene Choreografien vor.

Am 4. Juni geht es um das Thema Identität und die Frage, wie diese künstlerische Äußerungen prägt. Die Choreografin Moya Michael hat dazu die Serie „Coloured Swans“ geschaffen und spannt darin den Bogen von Westeuropa nach Schwarzafrika. In Teil drei geht es um Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, die von vier Männern verkörpert werden, mit Tanz, Performance, Gesang, Video und Sprache.

Behinderungen im Fokus

Unter dem Titel „Honest Bodies“ stehen am 5. Juni Behinderungen im Fokus. Von der Candoco Dance Company gibt es das Solo einer Frau mit Beinprothese, das sich mit dem Erleben von Zeit auseinandersetzt, und eine Gruppenchoreografie zum Thema Regeln. Eine dritte Choreografie wird von Parkinson-Kranken von der italienischen Initiative Dance Well – Movement research for Parkinson getanzt.

Im Netz

Das komplette Programm findet man unter www.theaterheidelberg.de.