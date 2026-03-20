„Nicht lange nachdenken, einfach drauf los tanzen“ lautet das Motto beim Tanzabend im Regino-Zentrum Altrip am 28. März. Auch Nicht-Tänzer dürfen kommen.

Bereits zum vierten Mal organisieren Sabine Schreiner und Heidrun Dziedzic in Kooperation mit der Gemeinde eine Tanzveranstaltung für jedes Alter. „Wir bieten die Gelegenheit zum Tanzen, ob alleine, in der Gruppe oder als Paar. Bei uns ist alles möglich und alles erlaubt“, erklärt Sabine Schreiner das Konzept.

Und genauso vielfältig wie die Tanzarten ist auch die Musikauswahl. Geboten werden Schlager, Neue Deutsche Welle, Rock, Stücke für Standardtänze oder auch italienische und lateinamerikanische Lieder. Gäste, die nicht tanzen, sondern einfach nur einen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten, sind ebenso willkommen. Den Organisatorinnen geht es in erster Linie darum, die Menschen im Ort zusammenzubringen.

Beginn ist um 18 Uhr im Regino-Zentrum, Ludwigsplatz 10, in Altrip. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0151 68109514 ist von den Veranstaltern erbeten, aber nicht zwingend erforderlich. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.