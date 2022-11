Die Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen trauert um ihren Gründer und langjährigen Präsidenten Peter Hasenzahl: Der Oggersheimer, der 2008/9 für 15 Monate auch Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat war, starb im Alter von 73 Jahren. Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 4. November, um 13 Uhr auf dem Oggersheimer Friedhof statt. Hasenzahl, der 1993 zu den 13 Gründern der Laufstegschule Ludwigshafen gehörte, aus der die Tanz- und Sportbühne hervorging, war als Fotograf in der Model- und Miss-Wahl-Szene aktiv und wurde ab 2001 in dieser Funktion auch Partner der Marketinggesellschaft Lukom für die Wahl der „Miss Ludwigshafen“. Der umtriebige Sportfunktionär war beruflich 15 Jahre lang Dozent der Postschule Heidelberg und drei Jahre lang auch Pressesprecher der Postregion Mannheim/Karlsruhe, ehe er aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand eintrat. Für seine Verdienste um den Sport erhielt er 2012 die Sportehrennadel der Stadt Ludwigshafen.