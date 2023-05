Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Laster des Vergleichens, die Angst etwas zu verpassen: Auffällig viele der zehn Stücke der Choreografischen Werkstatt am Mannheimer Nationaltheater hinterfragen die Suche nach dem eigenen Weg. Die Tänzerinnen und Tänzer wagen dabei in ihrer Rolle als Choreografen originelle Ansätze: Sie setzen sich aus Schaufensterpuppen zusammen oder verwandeln sich in weggeworfenes Kaugummi. Sogar ein Schwimmbad wird betanzt, mitten im Schauspielhaus. Ja, das geht.

Gehören Sie zu den Leuten, die zum Kaugummi noch ein zweites und drittes dazustopfen? Oder spucken Sie es aus und nehmen ein neues, sobald das Aroma verfliegt? „Der aufregende Traubengeschmack,