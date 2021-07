Erst das Tanzbein schwingen, im Anschluss entspannt einen Kaffee trinken und ein leckeres Stück Kuchen essen – das bietet Eva Weile von der gleichnamigen Tanzschule am Samstag, 17. Juli, 10 Uhr, im idyllischen Kirchgarten der evangelischen Christuskirche, Kirchplatz 3, in Mundenheim für Senioren ab 60 Jahre an. „Tanz fit“ heißt das Programm für die ältere Generation, das die ausgebildete Tanzlehrerin Weile vermittelt. „Es ist eine Mischung aus Tanz, Koordination, Gymnastik und Gehirnjogging. Schwungvoll wird der Kreislauf auf Zack gebracht“, erläutert die 33-Jährige. Nach einer Einheit Sitztanz geht es zum gemütlichen Teil, dem „Kaffeeklatsch“, über. Bei Regen weichen die Tänzer ins Gemeindehaus aus. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0174/5203154.