Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Tanzt (a)tonal!“ ist eins dieser Projekte von Sascha Koal, mit denen er sein Theater Felina-Areal in Mannheim zu einem Brennpunkt des kleinen Formats in der freien Tanzszene gemacht hat. Das Thema hat er diesmal vorgegeben: Wählt Musiken von Beethoven und Webern. Es meldeten sich so viele,