Eine Sattelzugmaschine mit Tankzug hat am Samstagmorgen in der Rheinau den Verkehr massiv beeinträchtigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sich das Gefährt gegen 7.15 Uhr witterungsbedingt in der Mallaustraße festgefahren und die Auffahrt zur B38a in Richtung Neuostheim blockiert.

Trotz mehrerer Anläufe war es dem Fahrer nicht gelungen, den Lkw eigenständig zu rangieren. Erst mit Hilfe eines städtischen Räumfahrzeuges, das zufällig die Stelle passierte und die Fahrbahn abstreuen konnte, konnte die Sattelzugmaschine nach einer gut einstündigen Blockade weiterfahren.