Nach getaner Arbeit hat ein Tankstellenräuber auf die alarmierte Polizei gewartet, die den Mann festnahm. Laut Polizeibericht hatte der 62-Jährige am Montag gegen 20.25 Uhr in einer Tankstelle in der Seckenheimer Straße eine 22-jährige Angestellte mit einer schwarzen Soft-Air-Pistole bedroht und die Tageseinnahmen gefordert.

Mit einem dreistelligen Betrag ließ sich der Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einer Bank nieder, wartete auf die Beamten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er ist in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, über seine Motivation ist nichts bekannt.