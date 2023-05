Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz sind zwei Männer festgenommen worden, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr in eine Tankstelle in der Industriestraße (Friesenheim) eingebrochen sind. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen noch im Gebäudeinneren widerstandslos fest. Die Männer im Alter von 24 und 31 Jahren, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.