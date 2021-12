Die Polizei hat zwei Tankstellenräuber festgenommen. Die beiden 22-Jährigen sollen versucht haben, eine Tankstelle in Rheingönheim auszurauben. Die mit einer Pistole bewaffneten Räuber betraten den Verkaufsraum und forderten vom Kassierer Bargeld. Der hatte die Polizei alarmiert. Da sich ein Streifenwagen in der Nähe des Tatorts befand, konnten die Beamten die beiden mutmaßlichen Täter noch im Tankstellengebäude festnehmen. Die Pistole stellte sich als Schreckschusswaffe heraus, die sichergestellt wurde. Die beiden jungen Männer wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung erließ. Einer der Beschuldigten kam in Untersuchungshaft, der andere blieb gegen Meldeauflagen bei der Polizei auf freiem Fuß.