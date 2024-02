Das Kulturteam der Friesenheimer Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) lädt für Freitag, 1. März, innerhalb der Installation „Zwischenmensch“ um 19 Uhr zum zweiten Tangogottesdienst ein. Der Ursprung des Tango Argentino wurzelt in der Begegnung zwischen zwei Menschen, die durch den Tanz miteinander kommunizieren. Es braucht nicht mehr als die Sprache der Augen, der Hände und Schultern, der Beine und Füße, heißt es in der Ankündigung. Während im gottesdienstlichen Teil noch die Worte die Tanzeinlagen begleiteten, münde diese Andacht in eine „Silent Milonga“, in der auf Worte verzichtet werden könne. Jede und jeder sei eingeladen, teilzunehmen, auch ohne Tanzkenntnisse, so die Organisatoren. Der Eintritt ist frei, eine Spende zur Deckung der Kosten wird erbeten. Weitere Infos erteilt Pfarrerin Cornelia Zeißig, Telefon 0621 695435.