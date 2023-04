In der Friedenskirche in Friesenheim (Leuschnerstraße 56) findet am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, ein Tangogottesdienst statt. Der Tango Argentino sei ein Ausdruck der Suche nach Liebe und Hoffnung, Geborgenheit und Freiheit. Er vermittle Rhythmus und Dynamik, trotzige Selbstbehauptung und die Sehnsucht nach einem besseren Morgen. Mit diesen Grundgefühlen stehe dieser Tanz mitten im Leben, heißt es unter anderem in der Ankündigung. Der Gottesdienst greife einzelne tänzerische Impulse auf und deutet sie im Rahmen der Liturgie (Gebete, Lesung, Ansprache). Auch wer nicht tanzen will oder kann, soll an diesem Abend teilnehmen und der Livemusik lauschen können. Michael Herzer und Laurent Leroi spielen auf, es tanzt ein Tanzkreis aus Speyer. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Cornelia Zeißig. Der Eintritt ist frei.