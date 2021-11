Was eine Person nicht schafft, schaffen viele – das ist das Prinzip von Genossenschaften. Sie wurden im 19. Jahrhundert in Deutschland als Reaktion auf gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen entwickelt und erleben zurzeit eine Renaissance. Am Mittwoch, 17. November, lädt das Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) um 18 Uhr zu einer Talkrunde zu diesem Thema ein. Die Hybrid-Veranstaltung beginnt mit einem Impuls von Rechtsanwältin Andrea Althanns über „Genossenschaft – Vorteile für die Menschen und Alternative für Herausforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft“.

Wesensmerkmale und Potenziale

Danach stellen ein Vertreter des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft und Oliver Pastor von der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer eG Gelingendes und Hürden aus der Praxis vor. In einer anschließenden Talkrunde diskutieren die Impulsgeber mit Michael Böhmer, Wirtschaftlicher Berater der Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen, über Wesensmerkmale und Potenziale von Genossenschaften. In der Pesch-Siedlung soll Wohnraum für mehr als 1500 Menschen entstehen.

Das Pesch-Haus führt die Veranstaltung in Kooperation mit dem Katholischen Dekanat Ludwigshafen und der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG durch. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird bis 15. November um Anmeldung unter Telefon 0621 5999-162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org gebeten. Die Veranstaltung wird sowohl in Präsenz im Pesch-Haus als auch als Online-Veranstaltung abgehalten.