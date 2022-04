In der kommenden Woche endet die Ausstellung „Katharina und ihre Schwestern“ in der Melanchthonkirche mit zwei Programmpunkten: Am Donnerstag, 28. April, findet um 19 Uhr eine Talkrunde auf dem Lutherplatz statt, die sich augenzwinkernd der Frage widmet, wie es heute „Frauen in Führung“ geht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und die scheidende Dekanin Barbara Kohlstruck plaudern aus dem Nähkästchen. Die Moderatorin hat Yvette Wagner, Öffentlichkeitsbeauftragte im Dekanat. Die musikalische Gestaltung (Mundharmonikaspiel) übernimmt Jens Bunge (bei Regen in der Melanchthonkirche, Maxstraße 38).

Finissage am Freitag

Am Freitag, 29. April, findet um 19 Uhr die Finissage der Ausstellung in der Melanchthonkirche statt. Zusammen mit der Künstlerin Beatrice Andrea Mehlem wird es einen kleinen Rundgang durch die präsentierten Werke geben. Im Anschluss ist Zeit zum Austausch bei einem Gläschen Wein. ier