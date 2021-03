Mit dem Gesundheitswesen beschäftigt sich die neue WebTalk-Reihe „Patient Gesundheitswesen?!“ im Heinrich-Pesch-Haus. An vier Abenden im April und Mai werden um 19.30 Uhr ethische, ökonomische und politische Fragen thematisiert. Wo liegen die Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitswesens? Wie sollte es weiterentwickelt werden? Eingeladen sind Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen sowie alle, die sich für gesundheitspolitische und -ökonomische Fragen interessieren. Moderiert wird die Reihe vom HPH-Bildungsreferent Thomas Steinforth. Auftakt ist am Mittwoch, 14. April. Christian Janßen von der Hochschule München spricht über „Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Wie ist der Zusammenhang?“. Am Dienstag, 20. April, geht’s um die Personalnot im Gesundheitswesen. „Was tun?“, fragt Irene Maier, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Am Mittwoch, 28. April, spricht Julia Inthorn vom Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum über „Die Ökonomisierung der Krankenhäuser: Sinnvolle Strategie?“. Zum Abschluss steht die Altenpflege im Mittelpunkt: Christian Apfelbacher von der Uni Magdeburg geht der Frage nach, ob die Altenpflege gut gewappnet für die nächste Pandemie ist. Infos und Anmeldung im Netz unter heinrich-pesch-haus.de.