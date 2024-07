Die Studienstiftung des deutschen Volkes, das größte und älteste Begabtenförderwerk der Bundesrepublik Deutschland, fördert deutschlandweit besonders talentierte und engagierte Studierende. Aus den gerade veröffentlichten Statistiken der Studienstiftung wird ersichtlich, dass die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) mit neun geförderten Studierenden die höchste Anzahl von geförderten Studierenden an Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz aufweist. Ludwigshafen liege sowohl prozentual wie auch in absoluten Zahlen vorn, betont die Stiftung in einer Mitteilung.

Im deutschlandweiten Vergleich der insgesamt rund 245 HAW/Fachhochschulen nimmt die Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft prozentual Rang 13 und nach absoluten Zahlen Rang 20 ein. Damit habe sich die Bildungseinrichtung im Vergleich zum Vorjahr mit Rang 14 (prozentual) beziehungsweise 25 (nach absoluten Zahlen) nochmal verbessern.

„Das Ergebnis ist einmal mehr ein deutliches Signal, dass wir in unseren Reihen exzellente und engagierte Studierende haben. Zudem konnten wir die Zahl der Studierenden, die über die Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert werden, im Vergleich zu 2021 verdreifachen“, so Hochschulpräsident Gunther Piller.

Satzungsauftrag der Studienstiftung ist es, „die Hochschulbildung junger Menschen“ zu fördern, „deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen.“ Die Förderung ist offen für alle Studiengänge und Hochschularten. Die meisten Bewerberinnen und Bewerber werden von ihrer Schulleitung, ihrer Hochschule oder einer Partnerinstitution für ein Stipendium der Studienstiftung vorgeschlagen. Studienanfängerinnen und -anfänger können sich darüber hinaus auch mittels Selbstbewerbung mit Auswahltest für ein Stipendium qualifizieren. Infos dazu unter www.studienstiftung.de.