Zu einer geführten Tageswanderung unter dem Motto „Wandern zur Hardenburg“ laden die Wanderfreunde Ludwigshafen für Mittwoch, 15. Mai, ein. Angeboten werden Strecken über sechs und zwölf Kilometer. Der Start ist jeweils auf dem Wurstmarktparkplatz vor dem Riesenfass in Bad Dürkheim. Los geht’s auf die lange Strecke um 13 Uhr, auf die Kurzstrecke um 13.30 Uhr. Ansprechpartner ist Uwe Kneibert, Telefon 0621 661523, 0157 53129090 oder per E-Mail an jumb.kneibert@t-online.de.