13 Frauen und ein Mann haben in der vergangenen Woche während einer zweistündigen Feier im Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) ihre Zertifikate als qualifizierte „Tagespflegeperson“ erhalten.

Die Teilnehmer haben mit dem Lehrgang die vollständige Qualifizierung von 300 Stunden nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB). Kindertagespflege erfolgreich absolviert. Sie haben den Antrag auf Erteilung des Bundeszertifikats gestellt und können mit diesem Zertifikat sowohl in Ludwigshafen als auch in der gesamten Bundesrepublik als Kindertagespflegeperson tätig werden. Durch den Qualifizierungskurs wurden damit 50 potenzielle Betreuungsplätze in Ludwigshafen geschaffen. Christine Roth-Sager vom Kinderschutzbund, Pascal Thümling, Kita-Bereichsleiter der Stadt, und Jörn Rebholz, Bereichsleiter Integration und Weiterbildung, überreichten die Zertifikate gemeinsam.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Roth-Sager, Thümling und Rebholz lobten die dezernatsübergreifende, langjährige Kooperation mit dem Kinderschutzbund und zeigten sich sehr zufrieden mit der daraus resultierenden Qualifizierung der Teilnehmer, die selbst überwiegend Eltern sind.

Lehrgang seit 1998

Die VHS führt den Lehrgang „Kindertagespflege“ seit 1998 gemeinsam mit dem Bereich Kindertagesstätten und dem Büro „flexible Kinderbetreuung“ des Kinderschutzbunds durch, zunächst viele Jahre nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts mit 160 Stunden, seit vier Jahren nach dem QHB. Ein besonderer Dank ging während der Feier an die Lehrgangsleitungen Melanie Westenberger und Nadja Hacker-Nied, die mit den Kooperationspartnern die Lehrgänge gehalten und trotz einiger Corona-Hindernisse die Kurse in Präsenz, aber zeitweise auch online zum Erfolg geführt haben.

Im September 2023 startet die nächste Qualifizierung. Über Voraussetzungen und die Anmeldemodalitäten informieren der Bereich Kindertagesstätten und die VHS, ebenso der Kinderschutzbund, Ortsgruppe Ludwigshafen.