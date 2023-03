Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lichter von Karussell und Buden sind warm. Glühwein duftet, aus den Boxen erklingt Schlagermusik. Das Winterdorf an der Rhein-Galerie ist ein kleines Idyll winterlich-vorweihnachtlicher Gemütlichkeit. Coronabedingt aber nicht mehr lange. Am Samstag darf es vorerst zum letzten Mal öffnen.

Die Atmosphäre soll an ein Alpendorf erinnern. So hatte Schausteller und Winterdorf-Betreiber Ralf-Peter Nickel vor Jahren das Konzept erläutert. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert.