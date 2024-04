Der Ludwigshafener Ruderverein bietet für Interessierte am 1. Mai einen Tag des offenen Bootshauses mit verschiedenen Mitmachmöglichkeiten an.

Den Stress ablegen, in der Natur sein, gleichzeitig alle Sinne und den eigenen Körper spüren und das Ganze noch in einer Gemeinschaft erleben. „Das alles ist möglich, beim Rudern“, so der Ludwigshafener Ruderverein (LRV). Es sei eine der wenigen Sportarten die sowohl Muskelaufbau, Ausdauerleistung, Gewichtsverlust, Verbesserung der Koordination und mentale Klarheit bewirkten. Die Intensität bestimme man dabei selbst, der Sport sei für alle Altersklassen ab etwa zehn Jahren geeignet.

Das alles zeigt der Ludwigshafener Ruderverein am Mittwoch, 1. Mai, beim Tag des offenen Bootshausen zwischen 13 und 16 Uhr. Anwesend sein werden laut LRV auch ehemalige Deutsche Meister und sogar Weltmeister, die Interessierten den Rudersport verständlich erklären. Es wird die Möglichkeit geben, einmal selbst in einem Trainingsboot mit erfahrenen Ruderern übers Wasser zu rudern. Vorher kann man sich auf dem Trockenen auf einem Ruder-Ergometer mit den Bewegungsabläufen vertraut machen. Jeder ist laut Verein willkommen, egal ob Jung oder Alt, ob Neu- oder Wiedereinsteiger. „Bei Kaffee und Kuchen oder ein paar Snacks kann man sich mit den Profis austauschen und ein paar Tipps und Tricks bekommen“, verspricht der Verein. Wer mehr erfahren möchte kann im Internet auf der Homepage des LRV schauen: http://www.ludwigshafener-rv.de/index.php/aktuelles/tag-des-offenen-bootshauses