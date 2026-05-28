Laufschuhe schnüren, gemeinsam in Bewegung kommen: So lautet das Motto am Mittwoch, 3. Juni, beim bundesweiten „Tag des Laufens“. Auch Ludwigshafen soll dann wieder zum Treffpunkt für alle werden, die Freude am Laufen haben. Der Ludwigshafener Lauf-Club lädt um 18 Uhr zur gemeinsamen Runde durch den Stadtpark auf der Parkinsel ein.

Mitlaufen kann jede und jeder – ganz ohne Anmeldung und unabhängig von Tempo oder Lauferfahrung. Start ist am Parkplatz an der Pegeluhr in Süd. Die Veranstaltung ist zugleich die dritte Station der „Land-in-Bewegung“-Community-Runs, die Menschen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis zu mehr Bewegung und gemeinschaftlichem Sport motivieren sollen. Sie steht außerdem im Zeichen der landesweiten Bewegungskampagne „Vereint in Bewegung – gemeinsam aktiv“, die niedrigschwellige, kostenfreie Sportangebote fördert. Ob ambitionierte Läuferinnen und Läufer, Freizeitjogger oder Laufeinsteiger – beim „Tag des Laufens“ soll die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt stehen. Der Ludwigshafener Lauf-Club freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region. Infos im Netz gibt es unter www.ludwigshafener-lc.de.