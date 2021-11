„Starke Seele trotz(t) Krise“ ist das Motto des diesjährigen Tags der seelischen Gesundheit am Samstag, 13. November. Es wird einen Livestream mit mehreren Vorträgen geben.

In diesem Jahr geht es am 13. November um das Thema Resilienz, wie die Veranstalter mitteilen. Resilienz ist die Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können und auch kritischen Situationen standhalten zu können, ohne psychisch krank zu werden. Die Vorträge zum Tag der seelischen Gesundheit werden von 10.30 bis 15.30 Uhr aus dem Vortragssaal der Ludwigshafener Volkshochschule gesendet und sind im Netz per Livestream zu sehen. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) eröffnet die Veranstaltung um 10.30 Uhr.

Ab 10.45 Uhr referiert Svenja Linz vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Um 11.45 Uhr lädt Connie Henning vom Windhorse-Projekt Frankenthal zu einer Klangschalenmeditation ein. Zwischen 12 und 13.30 Uhr gibt es eine Mittagspause, bevor ab 13.30 Uhr Filmbeiträge zu Beratungsangeboten in der Region gezeigt werden.

Lachyoga ausprobieren

Ab 14 Uhr wird im Expertengespräch „Starke Seele trotz(t) Sucht – Krisen sind kein Grund zum Trinken“ verdeutlicht, welchen Beitrag Selbsthilfe zur Bewältigung von Krisensituationen leisten kann. Mit dabei sind Vertreter des Blauen Kreuzes Ludwigshafen und Frankenthal in Zusammenarbeit mit der Suchtberatungsstelle Frankenthal. Besonders wichtig ist es, auch in Krisenzeiten nie den Humor zu verlieren. Die Wirkung von Lachyoga können die Zuschauer ab 15 Uhr erfahren.

Den Tag der seelischen Gesundheit veranstalten Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis bereits seit 21 Jahren – im vergangenen Jahr erstmals als Livestream.

Im Netz

Livestream im Internet unter www.woche-der-seelischen-gesundheit.de und auf dem Youtube-Kanal der Stadt unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen.