Am Donnerstag, 12. Mai, wird der internationale „Tag der Pflege“ gefeiert. Er soll die Arbeit von Pflegepersonal würdigen und ihre Rolle im Gesundheitssystem bekräftigen. Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) hat dies zum Anlass genommen, noch bis zum kommenden Sonntag ihren Kamin in den Farben des Klinikums erstrahlen zu lassen. „Der blau-grüne Kamin ist ein Zeichen der Dankbarkeit und der Wertschätzung an das Pflegepersonal“, heißt es seitens der Verantwortlichen.