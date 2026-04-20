Viele Menschen haben sich beim Tag der offenen Tür über die Arbeit des Klinikums der Stadt Ludwigshafen informiert. Dabei konnten sie sich sogar im Operieren ausprobieren.

Moderne Medizin mit Herz und Kompetenz hat das Klinikum der Stadt Ludwigshafen (Klilu) beim Tag der offenen Tür gezeigt. Rund 3500 Besucher konnten Medizin anfassen, teilweise sogar begehen und ausprobieren. Gleich im Eingangsbereich schlug das Herz der Veranstaltung: Mit ruhigen Herztönen fing ein begehbares Modell des lebenswichtigen Organs Besucher schon vor den eigentlichen Höhepunkten ab. Diese waren aufgrund des Umbaus der Notaufnahme vor allem im Eingangskorridor und der Mitarbeitercafeteria zu finden. Für die Darstellung der Klinikarbeit genügte aber auch der begrenzte Raum, schließlich gehören Flexibilität und Improvisation zu den Kernkompetenzen in der Medizin.

Auch junge Menschen informierten sich über die Arbeit des Klinikums. Foto: Volker Endres

Auch Beratung gehörte dazu, zum Beispiel bei den Patientenorganisationen des Hauses und den Ausbildungsmöglichkeiten bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt. Der wurde erst vor wenigen Tagen als einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands in der Kategorie „Öffentliche Krankenhäuser“ ausgezeichnet. Patientenberatung gab es obendrauf: unter anderem zur Organspende, zu Reanimation und zum Schutz vor Keimen. An zwei Stationen konnten sich die Besucher als Operateure versuchen.

Klilu-Bär spendet Trost

Links neben dem Haupteingang, ein wenig versteckt im Eck, ging es zum modernen Operationssystem „DaVinci“, von Besuchern gerne „Der Roboter“ genannt. Eine Bezeichnung, die so nicht stimmt: Das System bietet mit seinen ausgefahrenen Roboterarmen zwar einen futuristischen Anblick und operiere maschinell unterstützt, aber nach wie vor vom Menschen gesteuert. „Kein einziger Schritt erfolgt ohne menschliches Zutun“, erklärte einer der Operateure, der die Versuche der Besucher überwachte. „Wir lassen hier das einfachste Schulungsprogramm ablaufen, mit dem wir auch angehende Operateure zunächst einmal an das Gerät heranführen. Trotzdem: „Ganz schön schwer“, fand eine etwa Zwölfjährige. „Aber es macht auch Spaß.“

Im Teddybärenkrankenhaus der Auszubildenden gab es Erste Hilfe für kleine und große Teddybären. Foto: Volker Endres

Auch in der Cafeteria wurde operiert: Per Endoskopie wurden Gummibärchen gelöchert und im Teddybärenkrankenhaus Plüschtiere in allen Größen wieder gesund gemacht, egal ob Adler, Eule oder Hund. Die medizinischen Auszubildenden klebten Pflaster, suchten den Puls der Teddys und beruhigten den Herzschlag der Besitzer mit Gummibärchen. Auch der Klilu-Bär, das Maskottchen der Einrichtung, spendete Trost und war ein beliebtes Fotomotiv.

Blicke hinter die Kulissen

Ein paar Schritte weiter ging es ernster zu. Im Bereich der Patientenannahme boten Experten des Klilus Patientengespräche an, nahmen sich in persönlichen Begegnungen Zeit für Themen wie Anästhesie, Urologie, Hautklinik, Rheumatologie und Gefäßchirurgie. Ein gefragter Rat, denn acht Mediziner der städtischen Einrichtung sind mit ihren Fachgebieten auf der Focus-Liste der Topmediziner.

Das begehbare Herz lockte die Besucher auch ins Krankenhausfoyer. Foto: Volker Endres

Außerdem gab es Blicke hinter die Kulissen. Welche Vorbereitungen für Herzoperationen notwendig sind, lernten die Besucher ebenso kennen, wie die Ausstattung der Kreißsäle. Sie sahen, was dafür nötig ist, bis gebrauchte Operationsinstrumente wiederverwendet werden dürfen, und wie Medizinprodukte für Patienten vorbereitet werden. Weil zur ganzheitlichen Patientenversorgung auch die Verpflegung gehört, gab es Einblicke in den Küchentrakt des drittgrößten Krankenhauses in Rheinland-Pfalz, das über 1010 Betten verfügt und in dem rund 3700 Menschen beschäftigt sind – noch ein paar mehr, als sich am Samstag in drei Stunden im Haus über die Einsatzbereitschaft informierten.