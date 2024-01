Zum Tag der offenen Tür lädt das Geschwister-Scholl-Gymnasium (Platz der Weißen Rose 1) Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern sowie weitere Interessierte am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr ein.

Neben Informationsvorträgen zu den Themen gymnasiale Anforderungen, Informatikprofilschule und bilinguales Schulprofil erhalten die Besucher zudem Einblicke beim Experimentieren in den Naturwissenschaften oder auch beim Probeunterricht verschiedener Instrumente. Für Schüler, die in die Oberstufe des GSG eintreten möchten, bietet die MSS-Leitung ab 11.30 Uhr im Raum 217 individuelle Beratungen an. Weitere Informationen über die Schule und den Tag der offenen Tür sind auf der Homepage www.schollonline.de zu finden.