Mit rund 50 Projekten findet in Ludwigshafen und den Stadtteilen am Freitag, 20. Mai, der Tag der Nachbarn statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beteiligen sich damit Vereine und Einrichtungen an der bundesweiten Veranstaltung, die von der nebenan.de Stiftung initiiert wird. Überwiegend sportliche Angebote sollen in den Ludwigshafener Parkanlagen und auf Plätzen ab 17 Uhr zum Mitmachen einladen: Boule, Ringen, Rugby, Bogenschießen, Handball, Tanz, Bootcamp und Drohnen fliegen seien nur einige der vielen Möglichkeiten, die die Bürger ausprobieren können.

Das vollständige Programm zum Tag der Nachbarn gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.ludwigshafen.de. Fragen beantwortet auch aber die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Susanne Ziegler, unter Telefon 0621 504-2007 oder per E-Mail an susanne.ziegler@ludwigshafen.de.