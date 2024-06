Es summt in allen Ecken: Für die Menschen ist eine Welt ohne Insekten undenkbar, denn sie sind für uns in vielerlei Hinsicht überlebenswichtig. Für die Natur und ihr Gleichgewicht sind sie von großer Bedeutung und somit unentbehrlich. Daher widmet sich der Mannheimer Luisenpark am „Tag der Insekten“ am 22. Juni , 11 bis 18 Uhr, Bienen, Käfern, Mücken, Wanzen und Co. Rund um Freizeithaus, Insektenhügel und Festhalle Baumhain gibt es für Jung und Alt Spannendes über die faszinierende Welt der Sechsbeiner zu entdecken. An verschiedenen Stationen der Grünen Schule und lokaler Kooperationspartner wird gerätselt, gebastelt, gewerkelt, geforscht und ausprobiert. Eine Familienführung gibt es um 11 Uhr. Dort lernen Teilnehmer zum Beispiel, wie sich Honigbienen von Wildbienen unterscheiden. Treffpunkt hierfür ist ebenso die Bienenarena wie bei der Führung für Erwachsene um 15 Uhr.