Zum „Tag der Hofmusik“ laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Sonntag, 9. Oktober, ins Mannheimer Barockschloss ein. Auf dem edlen Parkett darf auch anmutig getanzt werden.

Von 12 bis 16 Uhr können Kinder und Erwachsene in die musikalische Glanzzeit des Schlosses eintauchen und eine Reise zurück in die Barockzeit unternehmen: „Mit diesem Familientag möchten wir die besondere Verbindung von Musik und Schloss näherbringen“, kündigt die Leiterin der Schlossverwaltung, Sonja Menold, an.

Dort habe Ende des 18. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes die Musik gespielt. Die kurpfälzische Hofkapelle galt unter Carl Theodor als größtes, bestes und zugleich innovativstes Hoforchester Europas. Deshalb widmen die Staatlichen Schlösser und Gärten den Sonntag dieser klangvollen Zeit. Ein Höhepunkt im Rittersaal: Die Tanzgruppe I Danzatori Palatini zeigt im historischen Kostüm Tänze und Tanzsitten des Mannheimer Hofs sowie Hof- und Gesellschaftstänze aus ganz Europa vom 15. bis ins 19. Jahrhundert.

Wie zu Kurfürstens Zeiten

Im Anschluss laden die Tänzerinnen und Tänzer zum Mitmachen ein. „Wer die Schritte auf dem Parkett im historischen Ambiente ausprobiert, fühlt sich wie bei einem Fest zu Zeiten der Kurfürsten“, verspricht Menold. Nicht nur die Tanzschritte können eingeübt werden. Im Vorraum des Rittersaals, der lichtdurchfluteten Antisala, können Schlossgäste auch aus verschiedenen historisch anmutenden Kostümen auswählen. Wer sich berufen fühlt, kann sich auch auf einen Thron setzen.

Neben den Aufführungen im Rittersaal bekommen die Gäste im „Erlebnisraum Hofmusik“ einen Überblick, warum Mannheim im ausgehenden 18. Jahrhundert musikalisch den Ton angegeben hat. Schlossführerinnen und -führer bieten den ganzen Tag über kurzweilige Rundgänge an. An den verschiedenen Medienstationen wird die „Mannheimer Schule“ zum Leben erweckt. Neben neun kostbaren originalen Streichinstrumenten sind dort Gemälde und ein Bühnenbildmodell der Hofoper ausgestellt. Die Gäste können zeitgenössischer Musik lauschen und eintauchen in die Zeit der Meister der Hofmusik. Die weiteren Schlossräume sind ebenfalls zugänglich und können auf eigene Faust oder mit der App „Monument BW“ erkundet werden.

Öffnungszeiten

Barockschloss Mannheim, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.