Unter dem Motto „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ bietet der Verein Familie in Bewegung alnlässlich des Internationalen Tags der Familie am 15. Mai mit seinen Netzwerkpartnern einen Bewegungsparcours auf der Parkinsel an. „Die Corona-Krise stellt Familien vor große Herausforderungen. Um sie zu unterstützen, kommt es darauf an, zusammenzuhalten und auf Distanz füreinander da zu sein“, betont Beate Eisensteck als Vorsitzende und Geschäftsführerin des Vereins. Das Thema Bewegung sei in der Pandemie aktueller denn je.

Acht Stationen

An acht Stationen gibt es Bewegungsanregungen für Groß und Klein. Der Parcours auf der Parkinsel startet am 12. Mai und endet Mitte Juni. Begleitend dazu erhält jede Familie eine „Bewegungstüte to go“ mit Springseil oder einem Ball für zu Hause. Die Tüte kann am 12. Mai in der Rheinallee 3 (Süd), 14 bis 16 Uhr, abgeholt werden. Weitere Infos im Netz: www.familie-in-bewegung.de.