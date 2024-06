„Einfach (Um)Bauen“ heißt das Motto des Tages der Architektur, der am Samstag, 29. Juni, in ganz Deutschland begangen wird. Die Kammergruppe Mannheim der Architektenkammer Baden-Württemberg bietet dazu zwei Führungen mit Kurzvortrag durch das Architekturbüro Schmucker und Partner durch die Alte Brauerei im Stadtteil Wohlgelegen/Neckarstadt-Ost an. Sie starten um 13.30 und um 15 Uhr am Parkplatz Röntgenstraße (auf dem man allerdings nicht parken kann). Eine Anmeldung per E-Mail an kg-ma@akbw.de ist erbeten.

Bedeutendes Industriedenkmal

Das Ensemble der Alten Brauerei wurde um das Jahr 1880 für die Badische Brauerei erbaut und stellt ein einmaliges und bedeutendes Industriedenkmal für die Stadt Mannheim dar. Der Gebäudekomplex besteht aus eigenständigen Gebäudeteilen und Nutzungen. Normalerweise ist er nicht zugänglich.