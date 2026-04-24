„Der 1. Mai ist und bleibt der Tag der Arbeit. Er steht für den jahrzehntelangen Einsatz von Gewerkschaften und Sozialdemokratie für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und soziale Sicherheit. Diese Errungenschaften sind keine Selbstverständlichkeit, sondern Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und solidarischen Handelns.“ Das sagt der Ludwigshafener SPD-Vorsitzende Gregory Scholz (44, Oppau) mit Blick auf eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). „Der 1. Mai ist ein bedeutendes Symbol für die Rechte und die Würde der Arbeit. Er erinnert uns daran, wie wichtig es ist, soziale Standards zu bewahren und weiterzuentwickeln. Gerade in Zeiten des Wandels braucht es Verlässlichkeit, Respekt und einen starken Zusammenhalt zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Politik“, so Scholz weiter.

„Symbol für Kämpfe von“

„Der 1. Mai ist kein beliebiger Feiertag, sondern ein Symbol für die Kämpfe von Generationen von Arbeitnehmern. Wer diesen Tag infrage stellt, greift nicht nur einen freien Tag an, sondern die Wertschätzung von Arbeit insgesamt“, ergänzt seine Stellvertreterin Beatrice Wiesner. Die SPD Ludwigshafen stelle sich klar an die Seite der Beschäftigten und der Gewerkschaften. „Daher rufen wir zur Teilnahme an der DGB-Kundgebung am 1. Mai in Ludwigshafen auf. Gemeinsam wollen wir ein starkes Zeichen für Solidarität, gute Arbeit und gewerkschaftliche Rechte setzen“ so Scholz und Wiesner abschließend. Hauptredner ab 14 Uhr an der Konzertmuschel im Ebertpark ist Oliver Heinrich, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG BCE. Motto des Tags: „Erst unsere Jobs, dann eure Profite!“ Bereits um 12.30 Uhr ist eine Jugenddemo am Haupteingang des Parks.