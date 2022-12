Bei der Bedürftigenhilfe Tafel Ludwigshafen sind Meldungen eingegangen, wonach junge Frauen Rosen zum Preis von fünf Euro im Namen der Tafel verkaufen. „Dem ist nicht so. Es gibt keine Verkaufsaktionen im öffentlichen Raum, die im Auftrag der Tafel Ludwigshafen erfolgen“, betont in diesem Zusammenhang Juergen Hundemer, Vorsitzender des Tafel-Trägervereins Vehra. „Aktuell laufen ausschließlich unsere Aktionen direkt bei Globus und Media Markt Ludwigshafen.“ Im Globus Markt gehe es noch bis zum 10. Dezember um Lebensmittelspenden. „Hier sprechen wir die Menschen an, um auf unsere Aktion ,Kauf eins mehr’ aufmerksam zu machen“, erklärt Hundemer. Bei der Weihnachtsaktion im Media Markt – für die noch Helfer gesucht würden – können Kunden ihre dort gekauften Weihnachtsgeschenke gegen eine Spende weihnachtlich verpacken lassen.