Die Ludwigshafener Tafel stellt sich darauf ein, auch Flüchtlinge aus der Ukraine mitzuversorgen. Laut Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra, kaufen bereits die ersten beiden ukrainischen Familien mit ihren Kindern dort ein. „Noch wissen wir nicht, was da genau auf uns zukommt“, berichtet Hundemer. Man sei aber vorbereitet und wolle einen unkomplizierten Zugang ermöglichen. Er kündigt an: „In den nächsten drei Monaten verzichten wir deswegen auf die sonst vorgesehenen Einkommensprüfungen.“ Wenn bereits Leistungen für Asylbewerber gewährt werden, reiche die Vorlage des Bescheids mit Ausweis. Hundemer sagt: „Innerhalb von zwei Wochen können wir rund 150 neue Tafelkunden aufnehmen und versorgen.“ Man werde die Lebensmittel so einteilen, dass es für alle reicht. Die Tafel in der Bayreuther Straße (West) versorgt derzeit jeden Monat rund 2000 Menschen mit den nötigsten Frischeprodukten und Lebensmitteln. Die Ausgabe der Lebensmittel ist montags bis samstags von 12 bis 13.30 Uhr.