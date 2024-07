Die Tafel Ludwigshafen gehört zu den größten in Rheinland-Pfalz und ist das größte ehrenamtlich getragene soziale Projekt in der Stadt. Laut der Ehrenamtsbörse Vehra, die Trägerverein der Tafel ist, zählt diese inzwischen mehr als 2500 Kunden, und das Interesse von bedürftigen Familien in der Tafel einzukaufen wachse, wie Vehra-Vorsitzender Jürgen Hundemer betont. An sechs Tagen in der Woche, an denen die Tafel geöffnet hat, sind für die Kunden mehr als 150 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Das sind viele, aber nicht genug. Deshalb sucht die Tafel weitere Ehrenamtliche, die bereit sind, sich für bedürftige Menschen zu engagieren. Und weil es vielfach Frauen sind, die bei der Tafel mitarbeiten und teils schwere Lasten tragen müssen, sind vor allem Männer als neue Helfer willkommen. „Männer, die kräftig mit anpacken können“, wie Tafelkoordinatorin Stefanie Zimmer es ausdrückt. Interessierte (auch Frauen) können sich online unter www.tafel-ludwigshafen.de in eine Liste eintragen.