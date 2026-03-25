Im Globus Oggersheim startet die Sammelwoche „Kauf eins mehr“. Die Tafel Ludwigshafen braucht haltbare Lebensmittel für über 1000 Familien.

Die Tafel Ludwigshafen organisiert in Zusammenarbeit mit dem Globus-Markt Oggersheim eine Spendenaktion unter dem Motto „Kauf eins mehr“. Ziel der Aktion ist es, Lebensmittel und Frischeprodukte für über 1000 bedürftige Familien in Ludwigshafen zu sammeln. Diese werden von mehr als 150 ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Die Aktion findet von Montag, 23. März, bis Samstag, 28. März, statt. Kunden des Globus werden gebeten, bei ihrem Einkauf zusätzlich haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln oder Konserven zu erwerben und diese am Sonderstand der Tafel zu spenden.

„Damit erhoffen wir uns eine deutliche Verbesserung der aktuellen Situation“, teilte Jürgen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra, mit. Aufgrund der sinkenden Lebensmittelspenden und knapper Frischeprodukte stehe die Tafel vor wachsenden Herausforderungen, so Hundemer weiter. Neben den ehrenamtlichen Helfern engagieren sich auch Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Böll-Gymnasiums bei der Aktion und zeigen damit ihr soziales Engagement. Die Aktion vor Ostern soll dazu beitragen, den steigenden Bedarf der Tafel zu decken.

Auch Spenden vor Ort möglich

Wer nicht direkt im Globus spenden möchte, hat die Möglichkeit, haltbare Lebensmittel oder Geldspenden direkt bei der Tafel in der Bayreuther Straße 35 abzugeben. Dort können Spenden von Montag bis Samstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr abgegeben werden. Geldspenden werden zweckgebunden für den Einkauf von Lebensmitteln verwendet, so Vehra-Chef Juergen Hundemer.